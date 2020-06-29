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Елена Докич: был момент, когда из-за жестокости отца я чуть не совершила самоубийство

Елена Докич: был момент, когда из-за жестокости отца я чуть не совершила самоубийство
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Елена Докич рассказала о тяжёлом прошлом. Ещё в 2017 году спортсменка раскрыла некоторые подробности взаимоотношений с отцом-тираном, который её избивал.

«Я через многое прошла, но выбора не было. Надо было либо идти через это, либо всё бросить. Был момент, когда из-за жестокости отца я чуть не совершила самоубийство. Но в теннисе я всегда искала выход.

Я верила, что можно найти выход. Верила, что есть что-то лучше. Сейчас я ценю даже возможность выпить кофе на пляже. С возрастом начинаешь ценить мелкие вещи, делающие тебя счастливой.

Я играла в теннис 10 лет, борясь с депрессией. Это просто невозможно. Мне хотелось дольше оставаться в спорте. Так бы и было, если бы меня поддерживала семья», — цитирует Докич The Telegraph.

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