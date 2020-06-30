«Теннисисты вели себя рискованно». Мать Маррея — о вспышке COVID-19 на турнире Джоковича

Джуди Маррей, мама британских теннисистов Энди и Джейми, прокомментировала ситуацию со вспышкой коронавируса на турнире Новака Джоковича Adria Tour.

«Сначала я думала, что это замечательно, ведь первая ракетка мира устраивает благотворительный турнир, который „оживил“ бы болельщиков, пока ATP-тур приостановлен. Но потом я увидела, как зрители не соблюдают социальную дистанцию, теннисисты обнимаются после матчей, а некоторые даже играют в баскетбол и ходят в ночные клубы в свободное время.



Они вели себя очень рискованно, и в результате я была не удивлена, когда у четырёх спортсменов были положительные результаты теста на коронавирус. Заражённых неизбежно будет больше, только СМИ о них не напишут», — приводит слова Джуди Маррей Tennis Head.