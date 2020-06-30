Маррей объяснил, почему снялся с игр за 3-е место на выставочном турнире в Великобритании
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей объяснил, почему снялся с матча за третье место на выставочном турнире Schroders Battle of the Brits, который проходил в Великобритании.
«Со мной всё в порядке. Просто эта неделя была самой насыщенной за последние семь месяцев. У меня немного болела голень, поэтому я решил не рисковать. Результат — это не важно. Иногда я играл хорошо, иногда мой уровень падал. Если бы я смог удержать уровень, который показал в первом сете матча с Даниэлем Эвансом, было бы хорошо», — приводит слова Маррея Tennis Head.
В полуфинальном матче турнира Маррей уступил Эвансу со счётом 6:1, 3:6, [8:10]. Эванс стал победителем турнира, одолев в финале соотечественника Кайла Эдмунда со счётом 6:3, 6:2.
Маррей: вряд ли сыграю на «Мастерсе» в Нью-Йорке. Не хочу травмироваться перед US Open
- 30 июня 2020
-
10:29
-
10:05
-
09:54
-
09:28
-
00:54
- 29 июня 2020
-
22:20
-
21:33
-
19:19
-
18:28
-
18:05
-
16:06
-
15:51
-
13:56
-
13:35
-
12:49
-
12:11
-
11:10
-
10:37
-
10:10
-
09:42
-
08:51
-
01:30
-
01:04
-
00:42
- 28 июня 2020
-
21:54
-
19:30
-
17:02
-
15:59
-
15:33
-
14:52
-
13:47
-
12:39
-
11:23
-
10:21
-
09:35
Партнерский контент