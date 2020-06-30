Маррей объяснил, почему снялся с игр за 3-е место на выставочном турнире в Великобритании

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей объяснил, почему снялся с матча за третье место на выставочном турнире Schroders Battle of the Brits, который проходил в Великобритании.

«Со мной всё в порядке. Просто эта неделя была самой насыщенной за последние семь месяцев. У меня немного болела голень, поэтому я решил не рисковать. Результат — это не важно. Иногда я играл хорошо, иногда мой уровень падал. Если бы я смог удержать уровень, который показал в первом сете матча с Даниэлем Эвансом, было бы хорошо», — приводит слова Маррея Tennis Head.

В полуфинальном матче турнира Маррей уступил Эвансу со счётом 6:1, 3:6, [8:10]. Эванс стал победителем турнира, одолев в финале соотечественника Кайла Эдмунда со счётом 6:3, 6:2.