«Самый лучший день рождения». Светлана Кузнецова показала подарки, полученные на 35-летие

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" показала, что ей подарили на прошедший день рождения.
«Какая красота! Всем спасибо большое за подарки, за поздравления. Было здорово. Меня друзья обвиняют, что я не выставила цветы. Их столько много, и так красиво. Это был самый лучший день рождения», — сказала Кузнецова.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
27 июня Кузнецовой исполнилось 35 лет. Россиянка выиграла 18 турниров WTA, включая US Open (2004) и «Ролан Гаррос» (2009).
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
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