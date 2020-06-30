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«Самый лучший день рождения». Светлана Кузнецова показала подарки, полученные на 35-летие

«Самый лучший день рождения». Светлана Кузнецова показала подарки, полученные на 35-летие
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" показала, что ей подарили на прошедший день рождения.

«Какая красота! Всем спасибо большое за подарки, за поздравления. Было здорово. Меня друзья обвиняют, что я не выставила цветы. Их столько много, и так красиво. Это был самый лучший день рождения», — сказала Кузнецова.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

27 июня Кузнецовой исполнилось 35 лет. Россиянка выиграла 18 турниров WTA, включая US Open (2004) и «Ролан Гаррос» (2009).

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

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