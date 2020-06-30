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«Тоже не люблю крыс». Вице-президент Федерации тенниса Германии поддержал Беккера

«Тоже не люблю крыс». Вице-президент Федерации тенниса Германии поддержал Беккера
Теннис / ATP 0

Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорфф поддержал соотечественника Бориса Беккера, который вступил в перепалку с австралийским теннисистом Ником Кирьосом в «Твиттере».

«Полностью согласен с Борисом Беккером. Я тоже не люблю крыс», — написал Хордорфф в "Твиттере".

Беккер осудил Кирьоса за высказывания в адрес немецкого теннисиста Александра Зверева, который нарушил самоизоляцию.

Напомним, после вспышки коронавирусной инфекции на Adria Tour Зверев прошёл тест, который показал отрицательный результат. Но, несмотря на это, Зверев пообещал сидеть на самоизоляции и извинился перед всеми, кого подверг риску во время серии турниров Новака Джоковича. Видео с вечеринки было опубликовано в «сториз» на странице немецкого модельера Филиппа Плейна в «Инстаграме», но позднее фрагмент со Зверевым был удалён.

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