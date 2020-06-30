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Квитова уступила Вондроушовой на выставочном турнире в Чехии

Квитова уступила Вондроушовой на выставочном турнире в Чехии
Теннис / WTA 0

12-я ракетка мира Петра Квитова уступила соотечественнице Маркете Вондроушовой в матче пятого тура выставочного турнира в Чехии Tipsport Elite Trophy со счётом 4:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Квитова ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Вондроушовой 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Помимо Квитовой и Вондроушовой, в турнире принимают участие чешки Никола Бартункова, Барбора Крейчикова, Тереза Мартинцова, Каролина Мухова, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова, сёстры Плишковы, а также россиянка Екатерина Александрова.

В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Теннисные турниры ATP и WTA возобновятся в начале августа.

Tipsport Elite Trophy. Матч 5
30 июня 2020, вторник. 14:40 МСК
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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