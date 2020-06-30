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Веснина: после победы на Олимпиаде первый год носила медаль в сумочке

Веснина: после победы на Олимпиаде первый год носила медаль в сумочке
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина рассказала, какие эмоции испытала от победы на Олимпийских играх 2016 года. Она одержала победу в паре с Екатериной Макаровой.

«Что сделали после победы? Полетели на следующий турнир, потому что у нас сразу же был US Open. Если честно, сейчас жалею, что мы туда полетели.

Немного жалею, что не полетели домой, нас не встретили болельщики, друзья, мы не пошли на приём к президенту. Мы пропустили момент единения с другими олимпийцами.

Что изменил статус олимпийца? Стали гораздо больше узнавать. В магазинах часто узнавали и пропускали без очереди. Ехала за рулём, со мной равнялись машины, и мне махали абсолютно незнакомые люди и кричали: «Спасибо вам за медаль».

Помню, первый год носила медаль в сумочке, потому что люди, когда узнавали, мечтали её увидеть. И, конечно, я — раз — из сумки её достаю: «Давайте сфотографируемся". Для детей это была невероятная радость», — сказала Веснина на YouTube-канале Tut.by.

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