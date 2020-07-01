Мельцер: не нужно быть учёным, чтобы понимать — Adria Tour теннису на пользу не пойдёт

Экс восьмая ракетка мира из Австрии Юрген Мельцер прокомментировал то, что выставочный турнир Adria Tour, организованный Новаком Джоковичем, стал очагом заражения коронавирусом.



«Вы же знаете, Новак является главой совета игроков АТР… Я думаю, ему тяжело уделять достаточно времени этой работе, будучи первой ракеткой мира. Он пропустил несколько важных созвонов, после чего это обсуждалось в СМИ. Впрочем, это не значит, что он не участвует в обсуждениях важных вещей.



Помог ли он теннису своим турниром? Безусловно нет. Не надо быть большим учёным, чтобы понимать, что такие вещи на пользу теннису не идут», — цитирует Мельцера Eurosport.com.



13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.



В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении Борны Чорича, Виктора Троицки и самого Джоковича.