В Head подсчитали, что на протяжении карьеры Сафин сломал более 1000 ракеток

Сотрудники фирмы Head подсчитали количество сломанных россиянином Маратом Сафиным ракеток на протяжении карьеры. За 12 лет карьеры их получилось 1055. Соответствующая информация была опубликована в «твиттере» El tenista quemado. В одном лишь 1999 году на счету Марата 48 разбитых ракеток в официальных матчах.



Сообщается, что компания Head отправила бывшему теннисисту сувенирный сноуборд с выгравированной цифрой 1055 на нём.



Один из пользователей «Твиттера» путём несложных подсчётов вычислил, что в сумме Сафин «разбил о корт более $ 300 тысяч».



Марат Сафин — экс первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» (US Open 2000 и Australian Open 2005) и двукратный обладатель Кубка Дэвиса. Профессиональную карьеру закончил в 2009 году.