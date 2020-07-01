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В Head подсчитали, что на протяжении карьеры Сафин сломал более 1000 ракеток

В Head подсчитали, что на протяжении карьеры Сафин сломал более 1000 ракеток
Теннис / ATP 0

Сотрудники фирмы Head подсчитали количество сломанных россиянином Маратом Сафиным ракеток на протяжении карьеры. За 12 лет карьеры их получилось 1055. Соответствующая информация была опубликована в «твиттере» El tenista quemado. В одном лишь 1999 году на счету Марата 48 разбитых ракеток в официальных матчах.

Сообщается, что компания Head отправила бывшему теннисисту сувенирный сноуборд с выгравированной цифрой 1055 на нём.

Один из пользователей «Твиттера» путём несложных подсчётов вычислил, что в сумме Сафин «разбил о корт более $ 300 тысяч».

Марат Сафин — экс первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» (US Open 2000 и Australian Open 2005) и двукратный обладатель Кубка Дэвиса. Профессиональную карьеру закончил в 2009 году.

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