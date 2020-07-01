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Маррей — об очередной травме: у меня была самая большая нагрузка за семь месяцев

Маррей — об очередной травме: у меня была самая большая нагрузка за семь месяцев
Теннис / ATP 0

Экс первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал свой отказ от игры в матче за третье место на выставочном турнире в Великобритании.

«Со мной мной всё в порядке, просто на прошлой неделе у меня была самая большая нагрузка за последние семь месяцев. Голень доставляла мне проблемы, я решил не рисковать.

Результаты на этом турнире были для меня не важны. Я играл то хорошо, то не очень. В целом будет здорово, если я смогу регулярно играть на том уровне, который я показывал в первом сете матча с Эвансом», — цитирует Маррея Eurosport.

По ходу выставочных соревнований Энди обыграл Джеймса Уорда и Лиама Броэди, однако потерпел поражение в матчах с Кайлом Эдмундом и Даниэлем Эвансом. В турнире участвовали исключительно британские теннисисты.

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