Павлюченкова: АТР-тур всегда был более сплочённый, чем WTA. Наши топ-игроки всегда молчат
Россиянка Анастасия Павлюченкова призвала ведущих теннисисток мира чаще высказывать мнение в СМИ.
«Мне кажется, что мужской тур всегда был более сплочённым. К примеру, я регулярно вижу, как Новак, Рафа или Роджер дают комментарии по поводу происходящего в туре.
Но я никогда не слышу ничего подобного от лучших теннисисток мира — они всегда молчат. Я хотела бы видеть больше инициативы от девушек. Не только для того, чтобы увидеть объединение ATP и WTA туров, но и чтобы просто внутри WTA тура топ-игроки как, например, Серена – комментировали, что-то говорили.
Они должны улучшиться в этом плане, потому я не верю, что простая теннисистка топ-50 что-то изменит, — цитирует Павлюченкову Eurosport.
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