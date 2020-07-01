Краинович: Джокович не совершил никакого преступления

Сербский теннисист Филип Краинович, который участвовал в матчах Adria Tour в Белграде, прокомментировал вспышку коронавируса на выставочном турнире Новака Джоковича.

«Для меня было честью участвовать в турнире Новака. Думаю, мы все чувствовали себя очень хорошо и с гордостью приняли его приглашение. Мы на его стороне. Новак сделал невероятные вещи для тенниса и Сербии. Люди быстро это забыли. Очень жаль, что всё это произошло. Был риск, и мы знали, что это может произойти, но надеялись, что этого не случится. Жаль, что некоторые видят это по-другому.

СМИ просто не могли дождаться, чтобы найти у него какое-то пятнышко или ошибку. Уверен, он будет ещё сильнее, когда всё это закончится, и покажет на корте, кто он. Он действовал из добрых побуждений, у него не было финансовой выгоды. Он хотел объединить теннисистов, дать им игровую практику. Жаль, что некоторые позволяют себе плеваться в Джоковича. Они не могут противостоять ему на корте, но едва дождались повода, чтобы раскритиковать. Он не совершил никакого преступления. Он хотел только лучшего. Всё было сделано в соответствии с правилами. Никто не заставлял зрителей приходить и смотреть. Единственная проблема, что, возможно, не стоило торопиться», — приводит слова Краиновича SportKlub.