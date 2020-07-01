У Рублёва и Хачанова сменились соперники на турнире Thiem’s 7

На выставочном турнире Доминика Тима Thiem’s 7 обновился состав участников. На соревнованиях, которые пройдут с 7 по 11 июля в Китцбюэле (Австрия), вместе с организатором Тимом выступят итальянец Маттео Берреттини, испанец Роберто Баутиста-Агут, россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов, немец Ян-Леннард Штруфф, норвежец Каспер Рууд и австриец Деннис Новак.
Изменения произошли после снятия хорвата Борны Чорича, болгарина Григора Димитрова и француза Гаэля Монфиса.
Призовой фонд турнира, который пройдёт в формате, аналогичном финалу АТР, составит $ 333 тыс. Каждый день будет как дневная, так и вечерняя сессия. На каждую игровую сессию в продаже будет доступно по 500 билетов. Это позволит обеспечить необходимое социальное дистанцирование на трибунах.
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