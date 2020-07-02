Турнир в Метце в 2020 году не состоится, соревнования пройдут через год

Турнир MoselleOpen в Метце (Франция) в 2020 году не состоится, сообщает Tennis Actu. Согласно календарю, турнир должен был пройти с 20 по 27 сентября, на той же неделе, что и квалификация перенесённого «Ролан Гаррос». Турнир в Метце переносится на 2021 года. Тогда действующему победителю турнира, французскому теннисисту Жо-Вильфриду Цонге и предстоит защитить свой титул.

Перенос турнира не стал большим сюрпризом, об этом негласно говорилось ещё в марте, когда было заявлено о переносе Открытого чемпионата Франции из-за пандемии коронавируса.

Также сообщается, что один турнир в Метце в 2020 году всё же пройдёт. Это будут выставочные соревнования, которые запланированы на 4-5 декабря. Главная цель турнира – сбор средств на борьбу с пандемией коронавируса.