Источник: после возобновления тура у игроков еженедельно будет сгорать 1/52 часть очков

Руководство ATP и WTA продолжают разработку формулы обновления рейтингов после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. По информации испанского издания Marca, ассоциации склоняются к введению постепенного вычета очков из рейтинга игроков. Таким образом, после рестарта сезона еженедельно от замороженного рейтинга теннисистов будет вычитаться 1/52 часть очков.

Например, второй ракетке мира Рафаэлю Надалю, у которого на данный момент 9 850 очков, пришлось бы защищать 5 360 из них за победы на US Open, «Ролан Гаррос» и «Мастерсе» в Риме, а также за полуфинал турнира Мадрида. Если ATP и WTA утвердят постепенный вычет очков, то испанский теннисист каждую неделю будет терять всего по 189 очков.