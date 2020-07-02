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Australian Open, как и Уимблдон, не будет застрахован на случай пандемии в 2021 году

Australian Open, как и Уимблдон, не будет застрахован на случай пандемии в 2021 году
Теннис / Большой шлем 0

Открытый чемпионат Австралии не будет застрахован от пандемии в 2021 году, сообщает The Age.

«Несмотря на то что мы могли застраховать турнир на случай пандемии в последние несколько лет, нынешняя ситуация с коронавирусом делает это невозможным, особенно в краткосрочном периоде», — прокомментировал ситуацию представитель турнира.

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров было приостановлено в марте. ATP и WTA-туры возобновятся в начале августа. На данный момент в Европе и США проводятся только выставочные турниры.

Сообщалось, что Уимблдон также не будет застрахован на случай пандемии в 2021 году. Благодаря страховке организаторам Уимблдона удалось смягчить финансовые последствия отмены турнира в 2020 году.

Уимблдон нельзя будет застраховать в 2021 году
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