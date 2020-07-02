Ньюкомб: Кирьос — это Кирьос. Если он хочет призвать кого-то к ответственности, это хорошо

Бывшая первая ракетка мира австралиец Джон Ньюкомб поддержал соотечественника Ника Кирьоса, который критически высказался о ситуации с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Ник — это Ник. Я не поменял мнения о том, что он думает. Никогда не знаешь, чего от него ждать, но думаю, это хорошо, что он призывает к ответственности других людей. Если он хочет это делать, всё в порядке. Но когда мы играли, все проблемы обсуждались лично, а не на публике. Однако это другая история, полагаю», — приводит слова Ньюкомба The Sydney Morning Herald.

Напомним, Зверев нарушил самоизоляцию и отправился на вечеринку после возвращения с Adria Tour, на котором произошла вспышка коронавируса. Об этом поступке жёстко высказался Кирьос, после чего он вступил в перепалку с олимпийским чемпионом Борисом Беккером.