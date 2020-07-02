Новак Джокович пожертвовал € 40 тыс. сербскому городу, страдающему от коронавируса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович пожертвовал 5 млн сербских динар (€ 42 тыс.) городу Нови-Пазар (Сербия), который стал одним из очагов коронавируса, сообщает RTV.

По данным источника, Джокович лично связался с руководством больницы в Нови-Пазаре и предложил помощь в закупке всего необходимого для лечения заражённых коронавирусом.

«Джокович уже заплатил 5 млн динар, чтобы приобрести защитные костюмы, лекарства и медицинские приборы. Мы договорились, что на следующей неделе он также переведёт необходимую сумму. От имени всех жителей и медицинских работников Нови-Пазара я благодарю его за помощь в борьбе с коронавирусом и приобретения всего необходимого», — прокомментировал директор больницы в Нови-Пазаре.