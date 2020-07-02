Новак Джокович пожертвовал € 40 тыс. сербскому городу, страдающему от коронавируса
Первая ракетка мира серб Новак Джокович пожертвовал 5 млн сербских динар (€ 42 тыс.) городу Нови-Пазар (Сербия), который стал одним из очагов коронавируса, сообщает RTV.
По данным источника, Джокович лично связался с руководством больницы в Нови-Пазаре и предложил помощь в закупке всего необходимого для лечения заражённых коронавирусом.
«Джокович уже заплатил 5 млн динар, чтобы приобрести защитные костюмы, лекарства и медицинские приборы. Мы договорились, что на следующей неделе он также переведёт необходимую сумму. От имени всех жителей и медицинских работников Нови-Пазара я благодарю его за помощь в борьбе с коронавирусом и приобретения всего необходимого», — прокомментировал директор больницы в Нови-Пазаре.
Новак Джокович отказался сдать повторный тест на коронавирус
- 2 июля 2020
-
11:18
-
10:36
-
10:10
-
09:34
-
09:20
-
00:49
-
00:06
- 1 июля 2020
-
21:25
-
20:13
-
16:59
-
14:13
-
13:35
-
12:11
-
12:01
-
11:30
-
09:56
-
09:31
- 30 июня 2020
-
23:42
-
22:18
-
20:21
-
18:25
-
16:57
-
15:55
-
15:51
-
14:34
-
13:59
-
13:24
-
12:50
-
12:10
-
10:29
-
10:05
-
09:54
-
09:28
-
00:54
- 29 июня 2020
-
22:20
Партнерский контент