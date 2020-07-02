Даниил Медведев: на корте я могу повести себя как ребёнок и заплакать

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём спокойном характере вне теннисного корта.

«Я гораздо спокойнее, чем на корте. Даже если меня начнут оскорблять или, наоборот, делать мне комплименты. Я очень добродушный, но на корте всё иначе. Не знаю точно, когда это началось, но когда я был юным, желание победить брало верх. Я хочу делать всё, что в моих силах, и на корте я могу повести себя немного по-детски и заплакать. Не в прямом смысле, но в некотором роде это так. Но разговаривать и в целом общаться со мной очень легко.



Некоторые теннисисты не совсем понимают, почему я так себя веду. Я могу делать что-то плохое на корте, и они не могут отделить теннис от обычной жизни. Они не хотят быть друзьями, это нормально. И я такой: «Вне корта я другой, пожалуйста, поверьте мне». Но они воспринимают происходящее на корте очень близко к сердцу, и это нормально. Меня это не беспокоит», — приводит слова Медведа Eurosport UK.