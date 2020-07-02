Директор турнира в Марселе: я никто, чтобы критиковать Джоковича. Не стоило его судить

Директор турнира в Марселе (Франция) Жан-Франсуа Кожоль объяснил свои высказывания в адрес серба Новака Джоковича после вспышки коронавируса на Adria Tour.

«Что касается Джоковича, мне не стоило заходить так далеко. Я никто, чтобы критиковать его. Жалею о том, что мог говорить, потому что это неловко. Можете думать, что я считаю Новака Джоковича просветлённым человеком. Очевидно, что кто-то виноват в случившемся в Хорватии, но не стоило так судить первую ракетку мира», — приводит слова Кожоля Tennis World USA.

О вспышке коронавируса на Adria Tour стало известно перед финальным матчем в Хорватии. Среди заражённых оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, сам Джокович и его жена, а также нескольких тренеров.