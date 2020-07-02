Директор турнира в Марселе: я никто, чтобы критиковать Джоковича. Не стоило его судить

Директор турнира в Марселе (Франция) Жан-Франсуа Кожоль объяснил свои высказывания в адрес серба Новака Джоковича после вспышки коронавируса на Adria Tour.
«Что касается Джоковича, мне не стоило заходить так далеко. Я никто, чтобы критиковать его. Жалею о том, что мог говорить, потому что это неловко. Можете думать, что я считаю Новака Джоковича просветлённым человеком. Очевидно, что кто-то виноват в случившемся в Хорватии, но не стоило так судить первую ракетку мира», — приводит слова Кожоля Tennis World USA.
О вспышке коронавируса на Adria Tour стало известно перед финальным матчем в Хорватии. Среди заражённых оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, сам Джокович и его жена, а также нескольких тренеров.
- 2 июля 2020
-
12:49
-
12:41
-
11:59
-
11:18
-
10:36
-
10:10
-
09:34
-
09:20
-
00:49
-
00:06
- 1 июля 2020
-
21:25
-
20:13
-
16:59
-
14:13
-
13:35
-
12:11
-
12:01
-
11:30
-
09:56
-
09:31
- 30 июня 2020
-
23:42
-
22:18
-
20:21
-
18:25
-
16:57
-
15:55
-
15:51
-
14:34
-
13:59
-
13:24
-
12:50
-
12:10
-
10:29
-
10:05
-
09:54