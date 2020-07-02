Муратоглу: на женский UTS первым делом позову Серену и Гауфф

Известный тренер Патрик Муратоглу назвал имена теннисисток, которых первыми позовёт играть на женской вариации Ultimate Tennis Showdown — выставочного турнира, который проходит в эти дни в его академии (пока в нём участвуют исключительно представители АТР тура).
«Когда придёт время женского разряда на UTS, первым же делом я приглашу Серену Уильямс и Кори Гауфф (обе теннисистки являются подопечными Патрика. — Прим. „Чемпионата“).
Конечно же, такой турнир у меня планах, однако о сроках говорить пока сложно. В случае с мужским турниром, могу сказать, что это было сложно. Речь о подготовке столь масштабных соревнований в столь сжатые сроки. Если бы мы пригласили девушек уже в этом году, сложностей было бы в два раза больше. С ними бы увеличился и шанс допущения большой ошибки», — цитирует Муратоглу Essentially Sports.
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