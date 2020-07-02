Метревели: призовые за финал Уимбодона-1983 у меня забрали. Даже за отель платил своими

Бывший советский теннисист Александр Метревели рассказал о трудностях, с которыми сталкивались спортсмены, выезжая на международные турниры из СССР.



«Головной болью наших спортивных руководителей тогда были два вида — теннис и шахматы. Хотя шахматы только у нас считались спортом — за границей их называли просто игрой. А у нас — партийный вид.



С теннисом ситуация еще более запутанная. За рубежом любителей нет, одни профессионалы, а играть надо. И что делать с выигранной валютой? Мы не имели права её получать, но надо же на что-то жить и переезжать с турнира на турнир…



Эту проблему тоже никак не могли решить. Ввести какую-то обязаловку было трудно, потому что одни проигрывали в первом круге, а кто-то доходил до финала. К тому же на одном турнире один призовой фонд, на другом — другой. Как здесь разберёшься?



Недавно один из руководителей ATP прислал фотографию с первого моего профессионального турнира в Риме. Призовые там были серьёзные, и я загодя посоветовался с Москвой насчёт предполагаемого развития событий. Мне заявили: „Давай договоримся так: половину ты возьмешь себе, а половину привезёшь. Но так, чтобы об этом никто не знал“. Отвечаю: „Но я же должен как-то эти деньги на границе задекларировать“. — „Ну, этот вопрос мы решить не можем“.



Но я начал хорошо, проходил одного соперника за другим. И вскоре раздался звонок из нашей федерации: „Знаешь, половина всё-таки много. Бери себе четверть, остальное — в Союз“. Секретарь римского турнира выдал мне сумму купюрами. Мелкими — от одного доллара до десяти. Получился полный чемодан. Таможня меня обычно не трогала, но на этот раз я боялся. Что, если проверят? Как объясниться? Сослаться на телефонные разговоры? Но, слава богу, никто меня досматривать не стал.



Призовые за финал Уимблдона-1973? Те деньги взяли уже без меня. Даже за гостиницу пришлось доплачивать своими, из суточных. Отели — ещё одна морока. Сейчас на Кубок Дэвиса можно прилететь со всей семьёй, и это естественно. А тогда, чтобы получить хороший номер, где можно нормально отдохнуть, надо было, опять-таки, доплачивать, потому как в смете не заложено.



Были и политические моменты. Мы два раза могли выиграть Кубок Дэвиса, но нам не дали. В одном случае впереди по сетке стояли чилийцы — у них в стране недавно состоялся государственный переворот. Во втором — команда ЮАР. Пришлось проиграть соперникам, чтобы не попасть на эти сборные. В ином случае мы всё равно не стали бы с ними встречаться и получили бы санкции и денежный штраф. У нас всегда говорили, что политика вне спорта. Но мы-то знали, что это не так», — цитирует Метревели «Прессбол».