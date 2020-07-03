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Серена Уильямс выложила милое видео с дочкой. Они вышли на корт в одинаковых костюмах

Серена Уильямс выложила милое видео с дочкой. Они вышли на корт в одинаковых костюмах
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась на своей странице в «Инстаграме» милым видео с двухлетней дочерью Олимпией. Серена с дочкой вышли на теннисный корт в одинаковых фиолетовых костюмах.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Посмотреть видео можно на странице Серены Уильямс в "Инстаграме".

В сентябре Олимпии исполнится три года. Отец малышки — Алексис Оганян, муж 38-летней теннисистки. Уильямс и Оганян поженились 16 ноября 2017 года после двух лет отношений.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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