Осака будет работать с бывшим тренером Шараповой по физподготовке

10-я ракетка мира Наоми Осака будет работать с тренером по физической подготовке Ютакой Накамурой, сообщается на сайте специалиста.

Накамура работал с россиянкой Марией Шараповой с 2011 по 2018 год. За это время Шарапова сумела дважды выиграть «Ролан Гаррос» (2012, 2014), а также стала победительницей «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе (2013) и Мадриде (2014).

Помимо Шараповой, Накамура также работал с победителем 12 турниров ATP японцем Кеем Нисикори с 2002 по 2009 год.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».