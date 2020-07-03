Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Осака будет работать с бывшим тренером Шараповой по физподготовке

Осака будет работать с бывшим тренером Шараповой по физподготовке
Теннис / WTA 0

10-я ракетка мира Наоми Осака будет работать с тренером по физической подготовке Ютакой Накамурой, сообщается на сайте специалиста.

Накамура работал с россиянкой Марией Шараповой с 2011 по 2018 год. За это время Шарапова сумела дважды выиграть «Ролан Гаррос» (2012, 2014), а также стала победительницей «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе (2013) и Мадриде (2014).

Помимо Шараповой, Накамура также работал с победителем 12 турниров ATP японцем Кеем Нисикори с 2002 по 2009 год.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020