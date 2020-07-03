Осака будет работать с бывшим тренером Шараповой по физподготовке
10-я ракетка мира Наоми Осака будет работать с тренером по физической подготовке Ютакой Накамурой, сообщается на сайте специалиста.
Накамура работал с россиянкой Марией Шараповой с 2011 по 2018 год. За это время Шарапова сумела дважды выиграть «Ролан Гаррос» (2012, 2014), а также стала победительницей «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе (2013) и Мадриде (2014).
Помимо Шараповой, Накамура также работал с победителем 12 турниров ATP японцем Кеем Нисикори с 2002 по 2009 год.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
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