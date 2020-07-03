Макинрой считает, что Надаль пропустит один из турниров «Большого шлема» в этом сезоне

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал ситуацию с Открытыми чемпионатами США и Франции, которые должны пройти друг за другом с разницей в одну неделю.
«Верю, что топ-игроки сыграют и на US Open, и на „Ролан Гаррос“. Речь о двух оставшихся мэйджорах, они имеют большое значение для теннисистов. Конечно же, все предполагают и надеются, что Новак Джокович будет в порядке и сможет состязаться, если примет решение поехать на US Open.
Рафа Надаль — один из тех, для кого переход с харда на грунт может стать немного сложным. Не думаю, что ему это понравится. Будет интересно посмотреть, решит ли кто-нибудь из европейских теннисистов не ехать в США из-за опасений, связанных с возможной вспышкой коронавируса. Кажется, что в Нью-Йорке ситуация становится намного лучше. Кто знает, что случится в ближайшие несколько месяцев. У топ-игроков есть право пропустить US Open, но я удивлюсь, если они его пропустят», — приводит слова Макинроя Ubitennis.
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