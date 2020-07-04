Андрей Рублёв принял участие в проекте танцора Сергея Полунина Breathe

Вторая ракетка России, 14-й номер рейтинга АТР Андрей Рублёв стал частью проекта Breathe танцора балета Сергея Полунина.



«Большой спасибо Сергею за предложение стать частью его проекта Breathe. Сергей — величайший танцор балета и актёр всех времён. Он вдохновляет меня и многих людей во всём мире. Я уверен, он выведет современный балет на невиданный уровень», — написал Андрей в своём «твиттере».

Видео доступно в «твиттере» Андрея Рублёва.



Идея проекта Breathe заключается в объединении классического балета и современной электронной музыки. Полунин хочет поставить новый танец, таким образом показав мир во время пандемии коронавируса. Сергей попросил людей публиковать в своих социальных сетях различные видео со звуками, сопровождая их хештегом #mir2theworld. Позже он планирует объединить все звуки в одну композицию, на которую и будет поставлен танец.