Сэм Куэрри: теннис не может сидеть и ждать разработку вакцины

Американский теннисист Сэм Куэрри поделился мыслями об уровне безопасности на грядущей серии североамериканских турниров.
«В США, в частности в Атланте, не повторят тех ошибок, что допустили на турнире Джоковича. У нас не будет вечеринок, мы не будем всюду обниматься друг с другом — из отеля мы будем ехать на корт, играть и возвращаться обратно в номер.
Я считаю, что проведение турниров — это хорошая идея. Теннис не может сидеть и ждать разработку вакцины от коронавируса. Уверен, что можно проводить турниры и сохранять всех задействованных людей в безопасности. Да, на Adria Tour этого не получилось и теперь все говорят лишь об этом.
Я, к примеру, уже дважды сыграл в Калифорнии и один раз в Майами. Всё прошло здорово, но почему-то никто об этом не говорит. Это плохо», — цитирует 45-ю ракетку мира bbng news.
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