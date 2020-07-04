Элина Свитолина проиграла 284-й ракетке мира в первом матче после паузы в сезоне
Украинская теннисистка Элина Свитолина возобновила выступления в сезоне, сыграв два матча за день на выставочном турнире Elle Spirit Open в Швейцарии.
Выступая в Розовой группе, она проиграла 284-й ракетке мира из Швейцарии Симоне Вальтерт (2:6, 5:7), после чего выиграла у её соотечественницы Стефани Фёгель (3:6, 6:3, 10:7). Четвёртой участницей квартера является ещё одна швейцарка, Виктория Голубич.
Последним официальным матчем Свитолиной является финальная встреча соревнований в Монтеррее (Мексика), где она одержала победу над Мари Бузковой из Чехии — 7:5, 4:6, 6:4.
В настоящее время 25-летняя украинка является пятой ракеткой мира. В 2020 году она провела 17 матчей, в 11 из которых одержала победу.
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