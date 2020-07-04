Надаль: потерять сезон в 36 или 33 года это не то же самое, что потерять сезон в 20 лет

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль поделился мыслями о возможном возобновлении выступлений в 2020 году.



«Знаете, в 21 год намного легче подготовить в таких условиях своё тело, чем в 34. С другой стороны, у опытных игроков гораздо больше опыта, который может помочь. Как бы то ни было, не знаю, что произойдёт ближе к возобновлению сезона.



В целом паузу будет легче перенести молодым. Потерять сезон в 34, 36 или 33 года это не то же самое, что потерять год в 20 лет. Когда ты молод, понимаешь, что впереди вся карьера», — цитирует Надаля AP.

Теннисный сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Официальные соревнования должны возобновиться в начале августа, на конец сентября запланирован Открытый чемпионат Франции.