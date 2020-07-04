Отец Тима: говорить, что Джокович облажался, — слишком дёшево

Вольфган Тим, отец австрийского теннисиста Доминика Тима, прокомментировал то, что выставочный турнир, организованный Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса.



«Безусловно, не одобряю того, что произошло на Adria Tour, но осуждать Джоковича и говорить, что он облажался, — слишком дёшево», — цитирует Тима-старшего Die Presse.



13–14 и 20–21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.



В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении Борны Чорича, Виктора Троицки и Джоковича.