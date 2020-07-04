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Отец Тима: говорить, что Джокович облажался, — слишком дёшево

Отец Тима: говорить, что Джокович облажался, — слишком дёшево
Теннис / ATP 0

Вольфган Тим, отец австрийского теннисиста Доминика Тима, прокомментировал то, что выставочный турнир, организованный Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса.

«Безусловно, не одобряю того, что произошло на Adria Tour, но осуждать Джоковича и говорить, что он облажался, — слишком дёшево», — цитирует Тима-старшего Die Presse.

13–14 и 20–21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.

В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении Борны Чорича, Виктора Троицки и Джоковича.

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