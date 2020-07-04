Звонарёва: я бы не стала сильно критиковать Джоковича за ситуацию на Adria Tour

Российская теннисистка Вера Звонарёва прокомментировала то, что выставочный турнир, организованный Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса.



«Не стала бы сильно критиковать Новака, но сказала бы, что, возможно, он слишком набросился на эту идею. Возможно, он не следовал всем мерам, которые должен был предпринять, чтобы избежать таких последствий. Если вы не в состоянии обеспечить безопасность игроков, зрителей, окружающих, лучше не рисковать.



Сложная ситуация. Уверена, он старался изо всех сил, чтобы дать возможность некоторым игрокам вернуться на корт и соревноваться. Но, возможно, некоторые меры безопасности не были предприняты должным образом.



Может быть, все думали, что Сербия и Хорватия были готовы к проведению таких международных мероприятий. Может быть, их правительство должно было сказать что-то вроде «мы ещё не готовы». Может быть, Новак думал, что у них всё хорошо. И это было ошибкой. Конечно, это вызвало много опасений и в контексте других предстоящих турниров», — цитирует Звонарёву RT.



13–14 и 20–21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.



В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении Борны Чорича, Виктора Троицки и Джоковича.