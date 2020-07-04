Звонарёва: Серена Уильямс не только мощная теннисистка, но и очень умная

Российская теннисистка Вера Звонарёва оценила игру американки Серены Уильямс. Теннисистки встречались 10 раз, и в восьми случаях побеждала Серена.



«С Сереной всегда тяжело играть, очень мощная теннисистка. На протяжении карьеры она выиграла огромное количество турниров и всегда была одной из самых сложных соперниц.



Её игра универсальна — она умеет классно подавать, но в то же время способна пробить с игры куда угодно. Мощь — не единственное оружие Серены, она ещё и очень умный игрок, умело читает игру, понимает, в какой ситуации как лучше сыграть, и здорово меняет игровой план в ходе матча. Не так много теннисисток способны так быстро адаптироваться к игре соперника. Во многом именно эти вещи и делают её великой», — цитирует Звонарёву RT.