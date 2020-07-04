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Фрэнсис Тиафо заразился коронавирусом и снялся с турнира в Атланте

Фрэнсис Тиафо заразился коронавирусом и снялся с турнира в Атланте
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо сдал положительный тест на COVID-19 во время выступления на выставочном турнире в Атланте (США). Об этом он заявил на своей странице в «инстаграме».

«Я узнал об этом поздно вечером в пятницу. Вынужден сняться с соревнований в Атланте. Последнее время я тренировался во Флориде, а за неделю до старта турнира в Атланте я уже сдавал анализы и результат на коронавирус был отрицательным.

На следующей неделе я пройду ещё один тест, однако уже с сегодняшнего дня наступает полная самоизоляция.

Я был счастлив вернуться в Атланту, но отчётливо понимаю — здоровье и безопасность каждого из людей находится на первом месте», — написал теннисист.

Вчера, 3 июля Тиафо сыграл свой стартовый матч на турнире в Атланте — в двух партиях он обыграл соотечественника Сэма Куэрри — 6:4, 7:6 (7:5).

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