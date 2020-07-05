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Бенуа Пэр: предпочту пропустить US Open и сохранить здоровье

Бенуа Пэр: предпочту пропустить US Open и сохранить здоровье
Теннис / Большой шлем 0

Французский теннисист Бенуа Пэр оценил вероятность своего выступления на US Open на фоне всплеска коронавируса в США.

«В нынешней ситуации я говорю «нет». Учитывая все обстоятельства, требования и ограничения, предпочту дождаться европейских турниров. Месяц назад казалось, что в США всё стало налаживаться, начали открываться бары и рестораны, но сейчас там просто кошмар, опасность повсюду.

Если после поездки в США надо будет соблюдать карантин, то придётся пожертвовать турнирами в Мадриде и Риме. Ещё нужно найти подходящий рейс и купить на него билеты. Учитывая финансовые трудности, вызванные приостановкой сезона, я предпочту пропустить US Open и сохранить здоровье", — приводит слова Пэра ESPN.

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