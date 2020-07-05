Турниры серии «челленджер» будут возобновлены с 17 августа

Пресс-служба АТР опубликовала календарь турниров серии «челленджер» на первые четыре недели после возобновления соревнований, которые были приостановлены в связи с пандемией коронавируса в середине марта. Запланированы 11 турниров: в первую неделю стартуют два из них, в следующие – по три.
17 августа — Прага (Чехия), Тоди (Италия)
25 августа — Прага (Чехия), Орландо (США), Триест (Италия)
31 августа — Острава (Чехия), Орландо (США), Корденонс (Италия)
7 сентября — Простеёв (Чехия), Экс-ан-Прованс (Франция), Парма (Италия)
Также сообщается, что в связи с пандемией коронавируса турниры серии «челленджер» будут продолжаться по 9 дней. В основной сетке смогут сыграть 32 теннисиста, 16 игроков получат возможность пробиться через квалификационные матчи.
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