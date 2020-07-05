Куэрри — об отсутствии топ-игроков на US Open: это будет облом, но шоу должно продолжаться

Американский теннисист Сэм Куэрри выразил мнение, что US Open необходимо провести даже при отсутствии на турнире топ-игроков.



«Это будет облом, но шоу должно продолжаться. Если 8 американцев не смогут поехать на «Ролан Гаррос», турнир всё равно должен состояться. Было бы жаль пропустить его, но если 90% теннисистов сыграют, считаю, что турнир «Большого шлема» нужно провести.



Конечно, мне бы хотелось выиграть. Теннис прекрасен благодаря успехам Федерера, Надаля или Джоковича на протяжении последних 15 лет. Считаю, что доминирование одного или нескольких теннисистов положительно влияет на спорт. Но, если кто-то из них не сможет принять участие в одном турнире, ничего страшного не произойдёт», — приводит слова Куэрри Tennis World USA.