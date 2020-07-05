Кэш: мало кто знает, что на Уимблдоне посыпают корт кусочками травы — так он зеленее
Бывший австралийский теннисист Пэт Кэш рассказал о хитрости, к которой прибегают организаторы Уимблдона для улучшения телевизионной картинки.
«Смотрю повтор своего финального матча на Уимблдоне-1987. Помню, в тот день было очень жарко, из-за чего играть на приёме было очень тяжело — мяч плохо отскакивал от порядком поношенного к концу турнира корта.
Мало кто знает, что на Уимблдоне посыпают корт кусочками травы — так он кажется зеленее. Но теннисисты от этого сильнее скользят по траве. Это было похоже на передвижение по грунту», — написал Кэш в «Инстаграме».
В решающем матче розыгрыша Уимблдона 1987 года австралиец в трёх партиях со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 7:5 обыграл представителя Чехии Ивана Лендла.
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