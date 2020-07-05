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Сандгрен: US Open важнее нескольких топ-теннисистов

Сандгрен: US Open важнее нескольких топ-теннисистов
Теннис / ATP 0

Американец Теннис Сандгрен прокомментировал информацию, что ряд ведущих теннисистов могут отказаться от игры на Открытом чемпионате США по причине пандемии коронавируса.

«Посмотрим, как всё будет. С нетерпением жду турнира и считаю, что US Open важнее, чем несколько топ-теннисистов, даже без них турнир будет хорош. Думаю, проведение таких больших соревнований пойдёт на пользу нашему виду спорта в целом.

Федерация тенниса США проделала большую работу, чтобы обезопасить игроков. Думаю, всё пройдёт хорошо», — цитирует Сандгрена Tennis World USA.

Проведение Открытого чемпионата США запланировано с 31 августа по 13 сентября.

Вчера, 4 июля, стало известно о заражении коронавирусом американца Фрэнсиса Тиафо. 22-летний теннисист выступал на выставочном турнире в Атланте (США) и успел сыграть один матч.

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