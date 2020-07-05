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Конта — о возобновлении сезона: игрокам тяжело принять непредвзятое решение

Конта — о возобновлении сезона: игрокам тяжело принять непредвзятое решение
Теннис / WTA 0

Британская теннисистка, член Совета игроков WTA Йоханна Конта поделилась мыслями о возобновлении официальных турниров в условиях пандемии коронавируса.

«Я считаю, что принимая столь серьёзные решения, нужно смотреть на общую картину. Не только на последствия того, что мы можем более не сыграть в этом году, но и на то, что может за собой повлечь проведение турниров в ближайшие несколько месяцев.

Моё мнение таково: нужно сделать всё возможное для проведения турниров. В противном случае мы поставим WTA в положение, при котором организация попросту не сможет существовать.

Игрокам тяжело принять какое-то из решений непредвзято. Возможно, следует обратиться за советом к экспертам, которые и помогут нам сохранить тур, в который мы сможем вернуться», — цитирует Конту Open Court.

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