Конта — о возобновлении сезона: игрокам тяжело принять непредвзятое решение

Британская теннисистка, член Совета игроков WTA Йоханна Конта поделилась мыслями о возобновлении официальных турниров в условиях пандемии коронавируса.



«Я считаю, что принимая столь серьёзные решения, нужно смотреть на общую картину. Не только на последствия того, что мы можем более не сыграть в этом году, но и на то, что может за собой повлечь проведение турниров в ближайшие несколько месяцев.



Моё мнение таково: нужно сделать всё возможное для проведения турниров. В противном случае мы поставим WTA в положение, при котором организация попросту не сможет существовать.



Игрокам тяжело принять какое-то из решений непредвзято. Возможно, следует обратиться за советом к экспертам, которые и помогут нам сохранить тур, в который мы сможем вернуться», — цитирует Конту Open Court.