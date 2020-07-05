Директор «Ролан Гаррос»: мы понимаем, что некоторые игроки не смогут приехать на турнир

Директор Открытого чемпионата Франции Ги Форже прокомментировал плотность расписания на конец 2020 года в WTA и ATP туре.
«Вы знаете, что ATP и WTA вместе с «Большими шлемами» усердно работают над созданием расписания на конец сезона, по которому игроки могли бы выступить на максимальном количестве турниров. Вы ведь знаете, какие проблемы испытывают теннисисты — во время самоизоляции они не могли зарабатывать и многие столкнулись с финансовыми трудностями.
Как вы знаете, планируется много соревнований, которые следуют друг за другом. Это сделано именно для того, чтобы игроки смогли сыграть и заработать. При этом ни одно из них не будет обязательным — теннисисты смогут выбирать, на какой из турниров им ехать.
На Открытом чемпионате Франции мы ожидаем увидеть большинство игроков, но в то же время отчётливо понимаем, что некоторые приехать не смогут — всё зависит от того, где они находятся сейчас", — цитирует Форже Eurosport.
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