Тренер рассказал, как проходит восстановление Роджера Федерера после второй операции

Северин Люти, тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, рассказал, как проходит восстановление четвёртой ракетки мира после второй операции на колене. Швейцарец пропустит остаток сезона и вернётся на корт не ранее начала 2021 года.

«С Роджером всё хорошо. Реабилитация после второй операции идёт по плану. Сейчас он не нагружает колено. Физическая подготовка с Пьером Паганини начнётся в ближайшее время. Главное, чтобы Роджер снова стал на 100 процентов здоров.



С Роджером по-прежнему чувствую, будто я на корте с юниором, а не с теннисистом, который близок к завершению карьеры. Это идеальные условия, чтобы сфокусироваться на следующем сезоне», — приводит слова Северина Люти Ubitennis.