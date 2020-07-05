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Тренер рассказал, как проходит восстановление Роджера Федерера после второй операции

Тренер рассказал, как проходит восстановление Роджера Федерера после второй операции
Теннис / ATP 0

Северин Люти, тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, рассказал, как проходит восстановление четвёртой ракетки мира после второй операции на колене. Швейцарец пропустит остаток сезона и вернётся на корт не ранее начала 2021 года.

«С Роджером всё хорошо. Реабилитация после второй операции идёт по плану. Сейчас он не нагружает колено. Физическая подготовка с Пьером Паганини начнётся в ближайшее время. Главное, чтобы Роджер снова стал на 100 процентов здоров.

С Роджером по-прежнему чувствую, будто я на корте с юниором, а не с теннисистом, который близок к завершению карьеры. Это идеальные условия, чтобы сфокусироваться на следующем сезоне», — приводит слова Северина Люти Ubitennis.

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