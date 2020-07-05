Глава WTA: заявление Евросоюза ставит нас в затруднительное положение

Генеральный директор WTA Стив Саймон рассказал, с какими сложностями сталкивается возглавляемая им организация в желании возобновить прерванный из-за пандемии коронавируса сезон.
Первая из проблем — ограничения на въезд в Европу для жителей ряда стран, которые Европейский Союз пока не снимает в интересах безопасности. Это означает, что на турнире в Палермо могут не сыграть 23 из 50 участниц, а в Праге выступят лишь 11 из 28.
«Заявление Евросоюза, а также продолжающееся распространение коронавируса ставят нас в затруднительное положение. И это подтверждает всю нестабильность, с которой мы имеем дело и обязаны это принимать», — приводит слова Саймона Open Court.
Другой проблемой является начисление очков в рейтинг WTA, который на данный момент заморожен по состоянию на середину марта.
«Мы обсуждали эту тему с турнирами, коммерческими партнёрами и трансляторами. Все они считают, что возможность борьбы за рейтинг придаст авторитет турнирам WTA по сравнению с выставочными стартами. Без рейтинговых очков не будет работать вся система», — сказал Саймон.
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