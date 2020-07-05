Директор «Ролан Гаррос»: квалификацию проведём, а микст и турнир легенд не планируем

Директор Открытого чемпионата Франции по теннису Ги Форже рассказал об изменениях в формате «Ролан Гаррос» в 2020 году.

«Что касается изменения формата, то некоторое время мы думали об отмене квалификации, но это неотъемлемая часть соревнований. Поэтому у нас будет отбор на мужской и женский турниры, а также в юниорах. Для молодых теннисистов участие в основном турнире – это мечта, веха в карьере. То же самое касается и парных соревнований, в нашей стране многие их любят. Теннис на колясках сейчас популярен, и мы хотим его поддержать.

Микст и турнир легенд – единственные соревнования, которые мы не планируем проводить в этом году. Думаю, что все понимают, что речь о безопасности, здоровье и необходимом сокращении числа участников", — приводит слова Форже Eurosport.

Также Форже пояснил, что болельщики будут приглашены на трибуны только при наличии масок, движение по территории теннисного комплекса будет односторонним (по часовой стрелке). Общее число зрителей сократится примерно вдвое. Рядом смогут сидеть не более четырёх человек при условии, что они пришли вместе. Соседние кресла при этом должны оставаться пустыми.