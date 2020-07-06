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Фритц, Опелка и другие из команды «Звёзд» вырвали победу на турнире в Атланте

Фритц, Опелка и другие из команды «Звёзд» вырвали победу на турнире в Атланте
Теннис / ATP 0

Команда «Звёзд» одержала победу на турнире в Атланте (США).

Турнир проходил с 3 по 5 июля. Спортсмены были разделены на команды «Звёзд» и «Полос». За победу в матчах первого дня команды получали по одному очку, за матчи второго дня — по два, третьего дня — по три.

Капитаном команды «Звёзд» был Фрэнсис Тиафо, который заразился коронавирусом по ходу соревнования и снялся с турнира. В его команду входили Тейлор Фритц, Рейлли Опелка, Томми Пол и Кристофер Юбэнкс. Команду «Полос» возглавлял Джон Иснер. С ним играли Сэм Куэрри, Теннис Сандгрен, Стив Джонсон и Кевин Кинг.

После 12 матчей «Звёзды» и «Полосы» набрали равное количество очков (12-12). В последнем матче турнира Пол и Джонсон разыграли чемпионский тай-брейк. Пол одержал победу со счётом 7:3, и команда «Звёзд» стала победителем турнира.

После турнира участники пожертвовали $ 10 тыс. на благотворительность.

All-American Team Cup
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