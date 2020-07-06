Андрей Рублёв отбыл двухнедельный карантин и сможет принять участие в Thiem's 7

Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что отбыл двухнедельный карантин после вспышки коронавируса на турнире Новака Джоковича Adria Tour и примет участие в выставочном турнире Доминика Тима Thiem's 7.

«Хочу поделиться важной новостью. После 14-дневного карантина и трёх тестов на коронавирус (все результаты отрицательные) врач разрешил мне сыграть на Thiem's 7 в Кицбюэле (Австрия) на этой неделе.



Понимаю, что в это трудное время на мне лежит большая ответственность. Организаторы убедили меня, что турнир будет проведён в безопасных условиях, с соблюдением всех законов, правил, протоколов и мер предосторожности.



Со своей стороны я сделаю всё, чтобы остаться здоровым и не заразиться. Для меня главное — не подвергать опасности людей, которые находятся вокруг меня», — написал Рублёв в "Твиттере".