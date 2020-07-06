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Феррер может стать тренером Зверева

Феррер может стать тренером Зверева
Теннис / ATP 0

Бывший испанский теннисист Давид Феррер может стать тренером немца Александра Зверева, сообщает Marca.

По данным источника, Зверев всегда восхищался Феррером и захотел поработать с испанцем. Сообщается, что в настоящий момент спортсмены согласились на 15-дневный пробный период, чтобы лучше узнать друг друга. Их сотрудничество может начаться уже в сентябре, когда планируется проведение двух «Мастерсов» и «Ролан Гаррос».

Давид Феррер — бывшая третья ракетка мира, победитель 27 турниров ATP в одиночном разряде, а также Финалист одного турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос» 2013), финалист Итогового турнира ATP в одиночном разряде и трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса в составе национальной сборной Испании.

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