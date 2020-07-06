Феррер может стать тренером Зверева
Бывший испанский теннисист Давид Феррер может стать тренером немца Александра Зверева, сообщает Marca.
По данным источника, Зверев всегда восхищался Феррером и захотел поработать с испанцем. Сообщается, что в настоящий момент спортсмены согласились на 15-дневный пробный период, чтобы лучше узнать друг друга. Их сотрудничество может начаться уже в сентябре, когда планируется проведение двух «Мастерсов» и «Ролан Гаррос».
Давид Феррер — бывшая третья ракетка мира, победитель 27 турниров ATP в одиночном разряде, а также Финалист одного турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос» 2013), финалист Итогового турнира ATP в одиночном разряде и трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса в составе национальной сборной Испании.
Организатор выставочного турнира в Берлине: сейчас я не могу связаться со Зверевым
- 6 июля 2020
-
12:39
-
11:54
-
11:43
-
10:52
-
10:46
-
09:55
-
08:40
- 5 июля 2020
-
23:43
-
21:45
-
20:10
-
19:16
-
17:32
-
15:44
-
14:43
-
14:02
-
13:45
-
12:47
-
10:54
-
10:21
-
09:36
-
05:52
-
00:44
-
00:07
- 4 июля 2020
-
16:58
-
16:29
-
13:53
-
12:44
-
10:45
-
09:28
-
00:05
- 3 июля 2020
-
22:19
-
19:55
-
19:06
-
15:51
-
14:41
Партнерский контент