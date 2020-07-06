Цонга: настоящий виновник случившегося на Adria Tour — это не Джокович

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга заступился за Новака Джоковича после вспышки коронавируса на турнире Adria Tour, организатором которого стал серб.

«Если у него была возможность организовать этот турнир, значит он получил соответствующее разрешение. Возможно, он был слишком в себе уверен, но настоящий виновник — это не Джокович. Он думал, что делает что-то хорошее», — приводит слова Цонга Tennis World USA.

13-14 и 20-,21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour. О вспышке коронавируса на турнире стало известно перед финальным матчем в Хорватии. Среди заражённых оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, сам Джокович и его жена, а также нескольких тренеров.