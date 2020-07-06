Вера Звонарёва: вопрос поездки на US Open очень сложный для всех теннисистов

Российская теннисистка Вера Звонарёва прокомментировала ситуацию с US Open, который планируется провести в Нью-Йорке (США) с 31 августа по 13 сентября.

«Думаю, это очень сложный вопрос для всех теннисистов на данный момент. С одной стороны, все хотят соревноваться, а играть в Нью-Йорке — это всегда что-то особенное. Но в то же время все немного обеспокоены ситуацией и мерами предосторожности, которые будут приняты.



Никто до конца не уверен, что сможет поехать на US Open, потому что рейсов не так много. Некоторым по-прежнему нужно сделать визу в США, а где-то консульства всё ещё закрыты. И, конечно, есть шанс, что возникнет новая вспышка.



На турнир приедут 256 теннисистов из одиночного разряда со своими командами и ещё 128 теннисистов из парного разряда со всех уголков мира. Конечно, это рискованно. Возможно, рановато проводить соревнования, потому что теннис — международный вид спорта.



Теннисисты волнуются о рейтинге. Если они пропустят US Open, они упадут в рейтинге в отличие от тех, кто сможет приехать на турнир», — приводит слова Звонарёвой Tennis World USA.