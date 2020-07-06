Мария Шарапова рассказала об идеальном отдыхе в Калифорнии

Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница пяти турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую фотографию и рассказала об идеальном отдыхе в Калифорнии, в отеле близ Санта-Барбары. На фото Мария сидит на подоконнике открытого окна, из которого виден красивый пейзаж с деревьями.

«Юг Франции? Италия? Нет, Калифорния. Пока не уверена, как определить идеальный отдых в сегодняшних новых обстоятельствах, но если это что-то наподобие тех нескольких дней, которые мы провели здесь, то это было приятно, если не сказать больше. Спасибо, Belmond El Encanto, за то, что позволил нам чувствовать себя в безопасности», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Марии Шараповой в «Инстаграме».