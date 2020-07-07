Роджер Федерер: пандемия и две операции заставили задуматься о продолжении карьеры

Во время онлайн-презентации кроссовок The Roger от бренда On швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своём восстановлении после двух операций на правом колене.

«Последние месяцы всё вертелось вокруг моих двух операций. В основном я был на реабилитации, ходил на костылях, восстанавливался и продвигался вперёд шаг за шагом. Сейчас я чувствую себя лучше. Я не на том уровне, когда бы я мог полноценно играть в теннис, но цель такая, чтобы я был готов к следующему году. Конечно, это был значимый период. Учитывая пандемию и две операции, я должен был подумать, действительно ли я хочу продолжать свою карьеру. В данный момент мне легко сказать, что я хочу, но, чтобы вернуться, мне нужно будет пройти долгий путь, я должен быть терпеливым в процессе восстановления.

Вообще все события из-за коронавируса заставляют тебя задуматься и напоминают нам о том, что на самом деле важно в жизни: семья, друзья и здоровье. И получается так, что ты возвращаешься к основам всего. Мне не на что жаловаться, я был дома, мы занимались детьми. В Швейцарии высокое качество жизни, да и сейчас уже мы можем выходить наружу и радоваться лету, хотя всё равно надо быть очень аккуратными. Но многим было действительно трудно, многим было страшно, кому-то было сложно психологически, так что нам всем нужно быть внимательными и почаще проявлять заботу об окружающих", — приводит слова Федерера сказанные в ходе онлайн презентации «Большой теннис Украины».